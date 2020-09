Coronavirus, primo caso di contagio in una scuola del Friuli

Contagiata una studentessa dell'Istituto Tecnico Malignani di Cervignano del Friuli: la scuola resterà chiusa fino a metà della prossima settimana. La giovane aveva partecipato alla prima lezione dei corsi di recupero: in isolamento fiduciario i compagni di scuola entrati in contatto con lei

C'è un primo caso di coronavirus in una scuola del Friuli Venezia Giulia, dopo la ripresa delle lezioni in aula. Ad essere contagiata è una studentessa dell'Istituto Tecnico Malignani di Cervignano del Friuli. La giovane, originaria della Bassa Friulana, aveva partecipato alla prima lezione dei corsi di recupero insieme ad alcuni compagni di scuola ed è risultata positiva al tampone. A riportarlo è il quotidiano di Trieste Il Piccolo. Le famiglie coinvolte sono state avvertite dall'istituto scolastico tramite una circolare, che precisa anche come le attività didattiche proseguiranno online.