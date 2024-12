Alba Parietti denuncia un hater: 'Minacce e insulti, ho avuto paura"

Alba Parietti ha raccontato per la prima volta in un'intervista a Repubblica la sua denuncia nei confronti di un utente che da tempo la perseguita sui social. "Lo vedrò per la prima volta in tribunale, ancora non so chi sia e che faccia abbia", ha dichiarato. Tra i tanti 'leoni da tastiera', ha spiegato la showgirl, ce n’era uno che aveva attirato la sua attenzione: un uomo di 55 anni di Chieti, poi individuato dalla polizia, che gli ha sequestrato il cellulare. "Tra i numerosi hater ce n’era uno che scriveva frasi molto gravi, insulti violenti, sessisti, umilianti" su Facebook, ha spiegato ancora Parietti. L'episodio che l'ha sconvolta di più è legato a un post in cui ricordava un giovane morto in un incidente: "La cosa tremenda è che una delle sue offese l’ha scritta sotto un mio post nel quale ricordavo un ragazzo morto in un incidente. In questo contesto di dolore, lui vomitava nefandezze".