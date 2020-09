5/15 ©Ansa

I richiedenti non devono essere titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Inoltre il bonus può essere richiesto da chi ha percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati per l’emergenza Covid-19. In alternativa, si deve aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo tra i 35.000 euro e 50.000 euro e, a causa dell'emergenza sanitaria, aver cessato, ridotto o sospeso la propria attività