Con il decreto Agosto, per sostenere le aziende in difficoltà è stata introdotta la possibilità di richiedere fino a un massimo di 18 settimane di Cig, divise in due periodi di 9 ciascuno, fruibili dal 13 luglio al 31 dicembre. Ecco le condizioni per fare domanda e le cose da sapere sullo strumento di aiuto