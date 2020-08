Inps: procedura per domande Cigd a lavoratori sportivi

"L'Inps ha comunicato il rilascio dell'applicativo per la presentazione all'Istituto delle domande di trattamento di integrazione salariale in deroga per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti e ha fornito le relative istruzioni operative". Lo scrive il ministero del Lavoro in una nota.



"In particolare- si legge ancora nel testo- il messaggio precisa che la domanda è disponibile sul portale dell'Istituto www.inps.it nei servizi online accessibili per la tipologia di utente 'aziende, consulenti e professionisti', alla voce 'servizi per aziende e consulenti', sezione ‘cig e fondi di solidarietà’, opzione ‘cig in deroga Inps’. Al portale ‘Servizi per aziende e consulenti’ si accede tramite codice fiscale e pin rilasciato dall'Istituto.



All'interno dell'opzione specificata 'cig in deroga Inps', precisa ancora il ministero, "selezionando 'invio domande', viene proposto un menu a tendina con le seguenti tre scelte: 'deroga Inps', 'deroga plurilocalizzata' e 'deroga Inps sportivi'. Per la presentazione delle domande di cui all'oggetto dovrà, pertanto, essere selezionata l'opzione ‘deroga Inps sportivi’.



Per presentare la domanda è necessario inserire la matricola del datore di lavoro e il periodo di sospensione, mentre le altre scelte (come, ad esempio, richiesta e tipo pagamento) sono preimpostate e non modificabili.