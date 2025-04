Wine Business Program 2025: il percorso didattico per manager del vino

Wine Business Program 2025 è il nuovo percorso didattico lanciato dal Consorzio Italia del Vino in collaborazione con Luiss Business School, con l’obiettivo di formare i giovani talenti destinati a ricoprire ruoli strategici nelle imprese vitivinicole italiane. Il programma si rivolge a laureati e studenti universitari motivati a costruire una carriera nel settore vinicolo e si pone l’obiettivo di colmare il gap tra accademia e impresa, tramite competenze subito spendibili in ambito lavorativo.

L'iter formativo

Il percorso sarà composto da 4 mesi di formazione in aula presso la sede romana della Luiss Business School. I moduli didattici in lingua inglese toccheranno argomenti come viticoltura, enologia, marketing e export oltre che le applicazioni dell’intelligenza artificiale nel settore vinicolo. L’esperienza si concluderà poi con un tirocinio di tre mesi all’interno delle aziende del Consorzio Italia del Vino. Infine al termine del percorso una commissione di esperti e di rappresentanti del settore selezionerà i migliori candidati che potranno accedere a un contratto di lavoro a tempo determinato in una delle aziende del Consorzio, trasformando la formazione in una concreta occasione professionale.