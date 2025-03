Crisi del primo giorno di lavoro, 71% in Italia ha pensato di lasciare

Un sondaggio sui processi di inserimento in azienda condotto da Michael Page, società di ricerca e selezione del personale qualificato, rileva insoddisfazione tra i neo assunti in Italia. Tra le cause principali, la mancata organizzazione di un evento di benvenuto ma anche il primo pranzo trascorso in solitudine

I dati

Solo il 26% dei partecipanti all’indagine si sente pienamente supportato in questa fase di inserimento nel mondo del lavoro. Tra le principali cause di insoddisfazione, per il 76 per cento degli intervistati c’è una attiva organizzazione di benvenuto, per il 43 per cento una totale assenza di comunicazioni preliminari su come si sarebbe dovuto svolgere il lavoro e per il 22 per cento in una carenza di supporto adeguato durante il periodo iniziale. Il 16 per cento di loro nel primo giorno di lavoro ha dovuto pranzare. Infine si legge nel report di Michael Page, un nuovo assunto su tre non consiglierebbe la propria azienda ad altri.