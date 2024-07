Non solo caporalato nei vigneti delle Langhe: l'Accademia della Vigna

Hamadu e Demba abitavano uno nel ghetto di Borgo Mezzanone (FG), l’altro a San Ferdinando (BAT), in via Tendopoli numero 0. Residenze fittizie, ma necessarie per rinnovare i documenti. Oggi Hamadu e Demba vivono e lavorano nelle Langhe, dove sono stati assunti con un contratto regolare in un’azienda vinicola del territorio. Dai non-luoghi della baraccopoli ad una zona che dal 2014 è patrimonio dell’Unesco; dall’invisibilità dello sfruttamento e dell’anonimato all’essere risorsa in termini umani di capacità, competenza e ricchezza culturale per la comunità: un percorso che è stato reso possibile grazie all’Accademia della Vigna, la prima academy ad impatto sociale sulla viticoltura.

Cos’è l’Accademia della Vigna

“Siamo nel 2021, c’è il Covid, seconda ondata. Ad Alba ci si accorge che c’è un problema a livello sociale e abitativo, perché molte persone che lavorano all’interno dei vigneti non hanno una casa”, spiega Giulia Maccagno, project manager e fundraiser di Weco Impresa Sociale, ideatrice e coordinatrice del progetto. “Per la prima volta è emerso come una parte della manodopera che viene inserita nel periodo della vendemmia arrivi da fuori senza ricevere un’accoglienza adeguata per poter risiedere sul territorio e lavorare nelle cooperative”. Alla condizione di fragilità che spesso si traduce in fenomeni di illegalità e sfruttamento si somma la necessità lavorativa delle aziende, in difficoltà a reperire personale disponibile e qualificato. Dall’unione di queste esigenze è nato il progetto dell’Accademia, una realtà che mira a valorizzare il capitale umano attraverso la formazione, generando ricadute positive per lavoratori, aziende e comunità.

Nel concreto, questo intento si realizza in un percorso di formazione sia teorica che pratica della durata di 12 mesi: chi è interessato invia la propria candidatura all’impresa sociale Weco che le valuta con le aziende, determinando l’assunzione con regolare contratto di lavoro annuale. La didattica è condotta da un apposito corpo docente e alterna corsi sulla sicurezza, formazione sindacale e tecnica direttamente nei vigneti, secondo i ritmi della stagionalità e del clima.