Esa, lavoro di 5mila euro per stare sdraiati o immersi in acqua

Vi hanno mai offerto 5mila euro per stare sdraiati, magari sulla superficie dell'acqua? Lo fa l'Esa, l'agenzia spaziale europea, nell'ambito di un esperimento scientifico per capire gli effetti dell'assenza di gravità sul corpo umano, condizione che gli astronauti sperimentano nello spazio. Si cercano 20 volontari uomini, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, disposti per 10 giorni a partecipare a questo studio. L'esperimento si chiama "Vivaldi III" e si svolge presso la clinica spaziale " MEDES" dell'ospedale universitario di Tolosa.

Come funziona

Ci saranno due gruppi diversi di persone per confrontare due metodi diversi. Una metà passerà i 10 giorni sdraiata su un letto inclinato di sei gradi, con la testa più in basso rispetto ai piedi. L'altra parte del campione sarà immersa nell'acqua, con la testa e le braccia fuori. I pasti saranno serviti su una tavola galleggiante e, per andare in bagno, i volontari verranno trasferiti su una sorta di "barella", mantenendo la posizione distesa.



Quanto dura

La durata complessiva dell'esperimento è di 21 giorni, perché prima e dopo i 10 di effettivo test i partecipanti dovranno effettuare diversi esami medici. Durante i 10 giorni dell'esperimento, i volontari potranno fare videochiamate, dedicarsi ad attività di svago e persino lavorare in modalità smart working, a patto che rimangano distesi e sospesi nell'acqua.

Come candidarsi

Per candidarsi, bisogna avere i seguenti requisiti:

Uomo di età compresa tra 20 e 45 anni

In perfetta salute, senza cure mediche

Non fumatore

Indice di massa corporea tra 20 e 27 kg/m²

Altezza compresa tra 1.58 e 1.90

Praticare attività sportiva regolare (criterio verificato tramite test da sforzo)

Non avere allergie o restrizioni dietetiche

Per candidarsi bisogna scrivere a etudes.cliniques@medes.fr specificando nome e cognome, dati di contatto, città di residenza, età e motivazioni. Per altre informazioni: https://www.medes.fr/en/etude-dalitement-brace-2eme-phase/