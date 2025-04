Cometa del primo maggio visibile a occhio nudo: come e dove vederla

Si chiama C/2025 F2 (Swan) ma si è guadagnata il nome di "cometa del primo maggio" perché la nuova cometa che si appresta a solcare i cieli terrestri, se tutto andrà come previsto, dovrebbe arrivare alla magnitudine +5, ossia diventare visibile a occhio nudo proprio per quella data

Arriva la cometa Swan. Se tutto andrà come previsto dovrebbe solcare i cieli terrestri alla magnitudine +5 ossia diventare visibile a occhio nudo. A darne notizia è l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). "La cometa di cui stiamo parlando è la C/2025 F2 (Swan). Swan è l'acronimo del Solar Wind Anisotropies, un telescopio a bordo della sonda Solar and Heliospheric Observatory (Soho) della Nasa. Swan infatti è stata scoperta sulle immagini del telescopio da un trio di amatori, Vladimir Bezugly, Michael Mattiazzo e Rob Matson che, in modo indipendente l’uno dall’altro, ne hanno segnalato la presenza fra il 29 e il 31 marzo 2025.

Dal 27 aprile inizierà a essere visibile la sera

Come nota l'Inaf, già ora la cometa è visibile al mattino nella costellazione di Andromeda, bassa sull’orizzonte est a partire dalle 4 ora locale: per vederla basta usare un piccolo telescopio o un ottimo binocolo. A partire dal 27 aprile, inizierà a essere visibile alla sera attorno alle 21 locali quando sarà a circa 10° sull’orizzonte ovest fra le costellazioni del Perseo e del Triangolo (come riferimento si può prende la stella Aldebaran, la brillante alfa della costellazione del Toro, la cometa sarà entro più o meno 20-25 gradi di distanza angolare dalla stella e circa alla stessa altezza sull’orizzonte) ma il picco di luminosità dovrebbe essere raggiunto il 1 maggio, in corrispondenza del perielio: la cometa sarà visibile di sera, sempre alle 21 locali, a 11° gradi di altezza sull’orizzonte ovest nella costellazione del Toro.