Giornata del Sole, gli effetti della luce solare sulla Terra

Il 3 maggio è la data scelta per richiamare l’attenzione sull’importanza della luce solare per la vita sulla Terra, dai benefici per la salute umana al ruolo centrale che svolge nel regolare il clima e gli equilibri naturali

Fonte di vita, calore e luce, ma anche alleato del buonumore, il Sole ha una giornata dedicata che ricorre ogni anno il 3 maggio. Pur non essendo una celebrazione ufficialmente riconosciuta a livello internazionale, la Giornata mondiale del Sole, istituita negli anni Novanta, è presente nei calendari come occasione per riflettere sull’importanza della luce solare per gli esseri viventi. Un tema particolarmente attuale in un’epoca in cui il cambiamento climatico e le energie rinnovabili sono al centro dell’attenzione pubblica. Ma quali sono gli effetti della luce solare su persone e ambiente?

Gli effetti sull’uomo



Come evidenziato in un approfondimento della Fondazione Fondazione Airc, il Sole rende possibile la vita sul pianeta e svolge un ruolo importante anche per la salute umana. L’esposizione alla luce solare stimola la produzione di vitamina D, fondamentale per ossa, sistema immunitario e numerosi organi e tessuti. Spesso la dieta non basta a garantirne un apporto sufficiente, rendendo l’esposizione alla luce un elemento essenziale. La luce solare incide inoltre sul tono dell’umore. Studi scientifici hanno evidenziato come la produzione di serotonina, neurotrasmettitore che regola ansia e stress, sia favorita proprio dalla luce naturale. Inoltre, il sole contribuisce anche a regolare il ritmo sonno-veglia e favorisce un buon riposo notturno.



Gli effetti sulla Terra



Il Sole fornisce quasi tutta l’energia che mantiene attivi i sistemi naturali del pianeta. Come spiegato dalla Nasa, in assenza della sua luce e del suo calore, la Terra sarebbe un corpo freddo e privo d'acqua allo stato liquido, condizione indispensabile per lo sviluppo della vita. Anche le principali fonti di energia, alimentare e non solo, derivano in larga parte dalla radiazione solare: le piante producono ossigeno e sostanze nutritive grazie alla fotosintesi attivata dalla luce, mentre i combustibili fossili sono il risultato di energia solare immagazzinata in migliaia di anni. Inoltre, la luce solare trasporta energia, che riscalda la superficie terrestre. Questa, a sua volta, emette calore sotto forma di radiazione infrarossa. Se non esistesse l’atmosfera, il calore verrebbe disperso rapidamente nello spazio. Alcuni gas presenti nell’aria – tra cui vapore acqueo, anidride carbonica, metano e ozono – trattengono parte di questo calore, contribuendo a mantenere la temperatura media del pianeta entro limiti compatibili con la vita. È il cosiddetto effetto serra naturale, un meccanismo indispensabile all’equilibrio termico terrestre. Il Sole regola anche il ciclo dell’acqua. L’evaporazione dai mari e dai laghi è resa possibile proprio dall’energia solare. Il vapore acqueo che sale, raffreddandosi, forma nuvole e precipitazioni, contribuendo ai processi atmosferici che influenzano il clima globale.