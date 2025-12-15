Giornata Nazionale dello Spazio 2025, eventi e mostre da non perdere

La ricorrenza è stata istituita per ricordare il lancio del primo satellite italiano, il San Marco 1, nel 1964, con lo scopo di promuovere la conoscenza e l’importanza del settore spaziale e delle sue ricadute sulla vita quotidiana

La Giornata Nazionale dello Spazio 2025 si celebra martedì 16 dicembre in Italia con eventi aperti al pubblico, soprattutto a scuole e giovani, presso enti come l'ASI (con mostre e dirette) e il GAL Hassin, e con iniziative internazionali che coinvolgono ambasciate e università, focalizzate su divulgazione, innovazione e cooperazione, con appuntamenti che includono workshop, visite guidate e dibattiti, promossi anche da aziende.

L'evento di Asi

In occasione della Giornata Nazionale dello Spazio, istituita dal Governo italiano nel 2021 per sensibilizzare e informare sui benefici delle attività spaziali nella vita quotidiana e sul ruolo strategico del nostro Paese nel settore, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha ideato un evento speciale pensato per avvicinare le giovani generazioni al mondo dello Spazio e promuovere l’interesse per le materie STEM. L’appuntamento è per martedì, dalle ore 10:00, presso la sede ASI di Roma Tor Vergata. Una mattinata ricca di attività, incontri e scoperte per coinvolgere le nuove generazioni, promuovere la cultura scientifica e far conoscere da vicino il mondo dello Spazio attraverso esperienze interattive, divulgazione scientifica e momenti di intrattenimento pensati per stimolare curiosità e partecipazione. In occasione dell’evento, sarà possibile partecipare a una visita guidata in anteprima alla mostra Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso. La visita si terrà dalle ore 8:30 alle ore 9:50, alla presenza dell’ideatrice della mostra, offrendo un’esperienza immersiva e approfondita.