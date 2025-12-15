Giornata Nazionale dello Spazio 2025, eventi e mostre da non perdere

La ricorrenza è stata istituita per ricordare il lancio del primo satellite italiano, il San Marco 1, nel 1964, con lo scopo di promuovere la conoscenza e l’importanza del settore spaziale e delle sue ricadute sulla vita quotidiana
La Giornata Nazionale dello Spazio 2025 si celebra martedì 16 dicembre in Italia con eventi aperti al pubblico, soprattutto a scuole e giovani, presso enti come l'ASI (con mostre e dirette) e il GAL Hassin, e con iniziative internazionali che coinvolgono ambasciate e università, focalizzate su divulgazione, innovazione e cooperazione, con appuntamenti che includono workshop, visite guidate e dibattiti, promossi anche da aziende.
L'evento di Asi
In occasione della Giornata Nazionale dello Spazio, istituita dal Governo italiano nel 2021 per sensibilizzare e informare sui benefici delle attività spaziali nella vita quotidiana e sul ruolo strategico del nostro Paese nel settore, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha ideato un evento speciale pensato per avvicinare le giovani generazioni al mondo dello Spazio e promuovere l’interesse per le materie STEM. L’appuntamento è per martedì, dalle ore 10:00, presso la sede ASI di Roma Tor Vergata. Una mattinata ricca di attività, incontri e scoperte per coinvolgere le nuove generazioni, promuovere la cultura scientifica e far conoscere da vicino il mondo dello Spazio attraverso esperienze interattive, divulgazione scientifica e momenti di intrattenimento pensati per stimolare curiosità e partecipazione. In occasione dell’evento, sarà possibile partecipare a una visita guidata in anteprima alla mostra Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso. La visita si terrà dalle ore 8:30 alle ore 9:50, alla presenza dell’ideatrice della mostra, offrendo un’esperienza immersiva e approfondita.
"Dal cielo allo spazio"
Il CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) ha organizzato un’iniziativa dedicata alla celebrazione del lancio del primo satellite artificiale italiano, San Marco 1. Il Centro promuoverà, il 16 dicembre, una giornata speciale di accoglienza rivolta agli studenti delle scuole superiori, con l’obiettivo di avvicinarli al mondo della ricerca aerospaziale. L'evento "Dal cielo allo spazio: tecnologie avanzate per un mondo sostenibile" prevede una presentazione delle principali attività di ricerca e una visita ai grandi impianti di prova. L’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sul valore dell’aerospazio, evidenziando il contributo della ricerca e dell’innovazione al progresso tecnologico e allo sviluppo competitivo e strategico del Paese.
Il telescopio Webb ha fotografato un sistema triplo di stelle. LA FOTO
Il Convegno di oggi
Questa mattina, lunedì 15 dicembre, alle ore 9.30, nell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolgerà il convegno "La governance dello spazio - Giornata nazionale dello spazio 2025" dove interverrano, tra gli altri, Luciano Violante, Presidente Futuri Probabili-Associazione per la Formazione del Capitale Umano, Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Adolfo Urso, Autorità per il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Conclude Guido Crosetto, Ministro della Difesa.
