Spazio, il telescopio Webb ha fotografato un sistema triplo di stelle. LA FOTO

Scienze
Telescopio Webb, Nasa Esa e Canada

A rendere unica l’immagine, la presenza di una terza stella che orbita intorno ad una coppia di Wolf Rayet. Il risultato? Una spettacolare serie di gusci di polveri a spirale

Un'insolita scultura spaziale è stata ripresa dal telescopio James Webb. Il sistema di vortici e gusci ritratto in uno degli ultimi scatti pubblicati dalla Nasa è noto come "Apep" ed è stato osservato nel 2024 con un dettaglio senza precedenti dal telescopio spaziale di Nasa, Esa e Canada. 

Il triplo sistema di stelle

Catturata da @NASAHubble, l’immagine ha lasciato perplessi gli astronomi: le osservazioni indicano, infatti, che la forma insolita ha origine da due massicce stelle Wolf Rayet che orbitano l'una attorno all'altra ogni 190 anni, con ogni passaggio ravvicinato che causa l'espulsione di un nuovo guscio di polvere e gas. Si pensa che i buchi in questi gusci siano causati da una terza stella orbitante. La scoperta è descritta in due articoli su The Astrophysical Journal, uno del gruppo del California Institute of Technology guidato da Yinuo Han e l'altro coordinato da Ryan White, dell'australiana Macquarie University. “Le stelle Wolf-Rayet (WR) sono ricche di carbonio e contribuiscono in modo significativo all'ambiente galattico con polvere carboniosa; tuttavia, i meccanismi e le condizioni per la formazione e la successiva evoluzione della polvere attorno a queste stelle rimangono questioni aperte” si legge nell’abstract del primo articolo. 

Le stelle Wolf Rayet

Le Wolf Rayet sono stelle molto grandi che espellono enormi quantità di poveri ed è per questo che esauriscono riserve di materia dando origine a grandi nebulose. Se ne conoscono appena mille su oltre cento miliardi di stelle della Via Lattea. La danza di polvere stellare continuerà probabilmente per centinaia di migliaia di anni, forse terminando solo quando una delle due stelle massicce esaurirà il combustibile nucleare interno ed esploderà in una supernova punteggiata da un'esplosione di raggi gamma.

Scienze

Nasa, tutte le foto dello spazio scattate dal telescopio James Webb

L’agenzia spaziale statunitense, alla presenza del presidente Biden e della vice Harris, ha svelato le prime immagini riprese dal telescopio spaziale. Tra le prime foto “a pieni colori” c’è un pianeta esterno al Sistema Solare, una nebulosa planetaria, uno spettacolare raggruppamento di cinque galassie e le “scogliere cosmiche”, ovvero il margine di una spettacolare nebulosa che ricorda la forma di una scogliera

