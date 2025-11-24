Il telescopio Webb ha fotografato un sistema triplo di stelle. LA FOTO

Un'insolita scultura spaziale è stata ripresa dal telescopio James Webb. Il sistema di vortici e gusci ritratto in uno degli ultimi scatti pubblicati dalla Nasa è noto come "Apep" ed è stato osservato nel 2024 con un dettaglio senza precedenti dal telescopio spaziale di Nasa, Esa e Canada.

Il triplo sistema di stelle

Catturata da @NASAHubble, l’immagine ha lasciato perplessi gli astronomi: le osservazioni indicano, infatti, che la forma insolita ha origine da due massicce stelle Wolf Rayet che orbitano l'una attorno all'altra ogni 190 anni, con ogni passaggio ravvicinato che causa l'espulsione di un nuovo guscio di polvere e gas. Si pensa che i buchi in questi gusci siano causati da una terza stella orbitante. La scoperta è descritta in due articoli su The Astrophysical Journal, uno del gruppo del California Institute of Technology guidato da Yinuo Han e l'altro coordinato da Ryan White, dell'australiana Macquarie University. “Le stelle Wolf-Rayet (WR) sono ricche di carbonio e contribuiscono in modo significativo all'ambiente galattico con polvere carboniosa; tuttavia, i meccanismi e le condizioni per la formazione e la successiva evoluzione della polvere attorno a queste stelle rimangono questioni aperte” si legge nell’abstract del primo articolo.