Coronavirus Europa, in Spagna oltre mezzo milione di casi

Quello iberico è il territorio europeo più colpito. Salgono anche i numeri del Portogallo, dove è record di nuovi contagiati da maggio (+486 in un giorno). Stabile invece la Germania, mentre la Svezia, per la prima volta da marzo, ha segnato un tasso inferiore a quelli dei suoi vicini, con una media di 12 nuovi casi per milione di persone nell'ultima settimana, rispetto ai 18 della Danimarca e ai 14 della Norvegia

Continua a crescere il numero di nuovi casi di Coronavirus in Europa. Attenzione puntata sulla Spagna, dove è stato superato il mezzo milione di casi. Il Paese si conferma così il più colpito a livello europeo. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, che non aggiorna i contagi nel fine settimana, ieri sono stati 498.989 i casi confermati dai test, ma a questa cifra vanno sommati gli oltre 4.000 nuovi contagi segnalati nelle ultime 24 ore da varie autorità locali (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

I numeri della Spagna approfondimento Coronavirus, Paesi europei con più casi in 24 ore: in testa la Spagna Guardando alla situazione spagnola, la Catalogna ha aggiunto 1.481 nuovi positivi e altri otto decessi, mentre il numero di pazienti ospedalizzati è diminuito per il quarto giorno consecutivo. Per il terzo giorno, l'Andalusia, che ha rilevato due nuovi focolai in residenze per anziani e disabili a El Puerto de Santa Maria (49 contagiati) e La Rioja, ha registrato più di mille casi notificando 1.030 positivi e altri sette decessi. Più di 600 nuovi contagi nella Comunità Valenciana, che ha deciso di estendere le misure restrittive sugli orari di chiusura dei locali per altre 3 settimane per il controllo degli orari e la chiusura dei locali notturni di altri 21 giorni. Portogallo, record di nuovi casi da maggio Intanto il Portogallo, con 486 nuovi casi, ha registrato il suo aumento più alto dalla fine del lockdown a maggio. Lo riporta il Guardian citando le autorità sanitarie locali. La maggior parte dei nuovi contagi sono stati segnalati a Lisbona e nel nord, dove si trova la seconda città principale del Paese, Porto. Da metà settembre, con l'inizio delle scuole e la ripresa del lavoro negli uffici, il governo ha annunciato di voler introdurre misure più restrittive contro il Covid-19 ma non ha ancora fornito dettagli. Con 1.838 vittime di Coronavirus su una popolazione di 10 milioni di abitanti, il Portogallo ha comunque avuto un tasso pro capite di gran lunga inferiore rispetto a molti Paesi europei, compresa la vicina Spagna.