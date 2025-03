Germania, dà fuoco a una donna su un tram e fugge

Gli investigatori stanno lavorando per determinare se l'uomo e la vittima si conoscessero o se il crimine sia stato commesso in modo casuale o per altri motivi

La polizia tedesca ha riferito di essere sulle tracce di un uomo che ha cosparso di liquido infiammabile una passeggera del tram e le ha dato fuoco, provocandole ferite gravi. La donna, di 46 anni è stata presa di mira mentre si trovava all'interno del tram a Gera, nella Germania orientale. "È stata spruzzata di liquido infiammabile e incendiata da un uomo", ha affermato la polizia dello Stato della Turingia. Quando gli altri passeggeri hanno premuto il pulsante di arresto di emergenza, l'autore ha approfittato dell'apertura delle porte per fuggire. L'autista del tram ha utilizzato un estintore per spegnere le fiamme, ma la donna ha riportato ferite potenzialmente letali ed è stata trasportata in ospedale in elicottero. La polizia ha affermato che le pattuglie "stanno attivamente cercando l'autore", che non è stato ancora identificato, ma è ricercato per tentato omicidio. Gli investigatori stanno lavorando per determinare se l'uomo e la donna si conoscessero o se il crimine sia stato commesso in modo casuale o per altri motivi.