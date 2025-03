Il nuovo taglio di capelli di Musk spopola su X

Sul social Il post in cui il magnate compare accanto al figlio piccolo con ciuffettone e testa rasata ai lati, un ritorno al passato, ha avuto oltre 3 milioni di visualizzazioni in un'ora. E non mancano i commenti sarcastici: c'è chi lo paragona a Hitler e chi a Kim Jong Un...

Elon Musk si è tagliato i capelli. In sé non sarebbe una gran notizia, se non fosse che la foto con il nuovo look pubblicata dallo stesso fondatore di Tesla ha subito spopolato su X. Il post in cui Musk compare accanto al figlio piccolo con ciuffettone e testa rasata ai lati, un ritorno al passato, ha avuto oltre 3 milioni di visualizzazioni in un'ora. E ha ricevuto non pochi commenti sarcastici. Molti gli utenti del social media che hanno accostato la foto a quelle di Hitler o di Kim Jong-un, entrambi con rasature ai lati della testa, o all'iconico Gary Oldman nel 'Quinto elemento'. Ma come ha detto lo stesso Musk, non è davvero una novità visto che già si era mostrato così negli anni: "Torniamo a questo taglio", ha scritto.