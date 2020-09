Coronavirus Usa, pressing di Trump per "avere buone notizie" sul vaccino prima del voto

Pressing di Donald Trump sulla Food and Drug Administration per avere "buone notizie" sul vaccino prima delle elezioni. Secondo indiscrezioni il presidente americano starebbe facendo pressione per una rapida approvazione di un eventuale vaccino in modo che possa essere distribuito prima del 3 novembre. La Fda si occupa della regolamentazione degli alimenti e dei farmaceutici, nel caso del coronavirus di cure e vaccini.