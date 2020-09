1/15 ©Ansa

Un grande striscione "Noi siamo il popolo" e bandiere tricolore che sventolano in piazza. I negazionisti del Covid19 manifestano a Roma, senza mascherine né distanziamento sociale, in piazza Bocca della Verità. In piazza anche l'estrema destra con il segretario di Forza Nuova Roberto Fiore, il vicesegretario Giuliano Castellino

