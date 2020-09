Coronavirus, il bollettino del 5 settembre

Sono 1.695 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, per un totale di 276.338, compresi morti e guariti (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Resta alto il numero dei tamponi effettuati in 24 ore (107.658) che però è in calo rispetto a quello record registrato ieri (113.085). Le nuove vittime in 24 ore sono 16, mentre le terapie intensive rimangono stabili a 121. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute del 5 settembre. Da segnalare inoltre che l’età media dei nuovi contagiati si è abbassata a 32 anni, come segnala l'Iss, e che molti di questi sono asintomatici.