In Lombardia, primo caso di contagio da coronavirus al Palazzo di Giustizia di Milano dopo la ripresa delle attività. È risultato positivo un magistrato della Procura generale che lo scorso primo settembre ha celebrato un'udienza nell'edificio di via San Barnaba. I cancellieri che erano in aula, i giudici e l'avvocato del minore, così come il personale che è venuto in contatto con il magistrato risultato positivo, sono stati avvisati di rimanere a casa in attesa dell'eventuale tampone

Milano, primo caso di Covid-19 tra magistrati dopo le vacanze