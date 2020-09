Covid, per gli asintomatici in quarantena niente smart working

Migliaia di persone nel nostro Paese sono "asintomatiche", vale a dire che riescono a convivere con il virus senza problemi per la salute. Ma nonostante la buona forma fisica, questi soggetti non possono lavorare in nessuna forma, neanche da casa secondo quanto riportato nei decreti Cura Italia e Rilancio, poi convertiti in leggi

E' scritto nero su bianco nei decreti Cura Italia e Rilancio, poi convertiti in leggi: anche chi non presenta sintomi di contagio da coronavirus (LIVEBLOG - SPECIALE) non può lavorare in nessuna forma, neanche in smartworking. Negli ultimi giorni, con la risalita dei contagi e il numero sempre maggiore di persone che non manifestano sintomi di contagio, ci si è posti un interrogativo in merito alle soluzioni proposte per continuare a progredire con le attività lavorative di ciascuno. Tuttavia, se le persone vengono testate positive al coronavirus e sono asintomatiche non dovranno comunque svolgere nessun tipo di azione legata alla propria professione. A stabilirlo sono le regole contenute nelle leggi Cura Italia e nel decreto Rilancio, oltre a un dpcm di inizio agosto e a un messaggio che è stata la stessa Inps a diffondere sui propri canali ufficiali. I lavoratori positivi al Covid-19 che svolgono attività manuali in azienda, ovviamente, non possono recarsi all’interno della propria struttura e, di conseguenza non possono offrire la propria prestazione.