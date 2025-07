Napoli, carrello elevatore cade da 12 metri a Pompei: gravi 2 operai

Cede braccio idraulico, cestello precipita da 12 metri di altezza: gravi due operai a Pompei, in provincia di Napoli. Stavano lavorando in viale Unità d'Italia, nei pressi della stazione ferroviaria. L'incidente ha coinvolto un'azienda telefonica. Sul posto la Polizia municipale che ha avviato le indagini su delega della Procura di Torre Annunziata e gli agenti del commissariato. Secondo una prima ricostruzione, la gru per una manutenzione di telefonia mobile a una antenna posizionata nel parcheggio del supermercato Md si è spezzata, facendo cadere i due due operai, uno sui binari della ferrovia. Sono in corso i rilievi per verificare la dinamica e le cause precise dell'incidente. I due uomini sono stati soccorsi e trasferiti d'urgenza in gravi condizioni all'ospedale del mare di Napoli, uno è in prognosi riservata.