Carceri, rapporto sulle condizioni dei detenuti e i sovraffolamenti

Secondo l’ultimo rapporto di Antigone, al 30 aprile 2025 le carceri italiane ospitavano 62.445 detenuti a fronte di una capienza normativa di circa 51.280 posti, considerando anche 4.500 posti inagibili. Il tasso reale di affollamento supera dunque il 133%. Su 189 istituti penitenziari, solo 36 non risultano sovraffollati, mentre 58 presentano un tasso superiore al 150%. In 30 strutture su 95 visitate, lo spazio calpestabile pro capite scende sotto i 3 m², spesso senza riscaldamento né acqua calda.

Il dramma dei minorenni e nuove tensioni

Il report denuncia anche un forte aumento dei giovani detenuti: al 30 aprile 2025 erano 611 ragazzi, di cui 27 ragazze, nei Istituti Penali per Minorenni, un +54% rispetto al 2022. Sono stati trasferiti 189 giovani over 18 nelle carceri per adulti, interrompendo percorsi educativi importanti. La situazione è stata aggravata dal cosiddetto “decreto Caivano”, che ha semplificato il trasferimento punitivo dei maggiorenni dal circuito minorile al carcere per adulti.