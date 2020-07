Quello sviluppato dall’Università di Oxford è il primo sperimentale, tra i tanti in fase di sviluppo, ad entrare nella fase 3 ed è quello di cui l’Italia ha prenotato 30 milioni di dosi. Gli studiosi che stanno lavorando su questo progetto parlano di distribuzione in tutto il mondo entro la fine dell’anno. Non si tratta però dell’unica ricerca: anche Usa, Cina e Russia stanno sviluppando un prototipo