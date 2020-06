Vaccino, Speranza: 400 milioni di dosi entro fine anno

Le prime dosi entro fine anno

Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime news di oggi. LIVE

L’accordo è nato grazie alla collaborazione con i Ministri della Salute di Germania, Francia e Olanda, dopo che nei giorni scorsi era scattata una vera e propria alleanza per il vaccino. “Il candidato vaccino nasce dagli studi dell’Università di Oxford e coinvolgerà nella fase di sviluppo e produzione anche importanti realtà italiane. L’impegno prevede che il percorso di sperimentazione, già in stato avanzato, si concluda in autunno con la distribuzione della prima trance di dosi entro la fine dell’anno”, scrive Speranza. “Con la firma di oggi arriva un primo promettente passo avanti per l’Italia e per l’Europa. Il vaccino è l’unica soluzione definitiva al Covid-19. Per me andrà sempre considerato un bene pubblico globale, diritto di tutti, non privilegio di pochi”, conclude il Ministro.

Uno studio italiano

Dall’Italia, in queste ore, è arrivata poi un’altra notizia positiva ed incoraggiante. Sono state infatti scoperte alcune sostanze naturali che impediscono al coronavirus l'ingresso nelle cellule: si tratta di molecole endogene di natura steroidea, alcune di esse sono degli acidi biliari, ossia delle sostanze prodotte nel fegato e nell’intestino dal metabolismo del colesterolo. Possono fermare l’infezione quando la carica virale non è molto elevata. Lo studio è merito di un team di ricercatori dell’Università Federico II di Napoli e dell’Università di Perugia che sarebbero così riusciti a individuare un meccanismo attraverso cui, grazie a sostanze già presenti nel corpo umano, potrebbe essere possibile bloccare l’azione del virus Sars-CoV-2.