Cominciano stamattina a Villa Pamphili gli Stati Generali dell'Economia indetti dal premier Conte. Il titolo è: "Progettiamo il rilancio", si comincia dai leader europei. Assente l'opposizione, ci saranno gli enti locali. Risalgono i contagi quasi in tutta Italia, l'epidemia non è finita: +393 rispetto a ieri, per il 70% sono in Lombardia dove la percentuale di contagiati resta invariata