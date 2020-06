Coronavirus Brasile, gli indigeni che resistono a deforestazione. FOTO

5/12

La gestione della pandemia da parte del presidente brasiliano Bolsonaro è stata molto criticata. “Oggi i villaggi si trovano ad affrontare l'aumento esponenziale di casi di Covid avendo a disposizione come via di salvezza solo i rimedi tradizionali, che molto spesso non sono sufficienti”, ci racconta Giovine. In foto, farmacia di un villaggio Kayapó