A partire dal prossimo lunedì si potrà tornare a praticare sport di contatto a patto che sia "accertata la compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida". Nel decreto in via di definizione, invece, niente da fare per discoteche, sale da ballo e locali assimilati che non riapriranno prima del 14 luglio

Da lunedì 15 giugno, esattamente tre giorni dopo l’inizio ufficiale della Coppa Italia e del calcio professionistico (ma a porte chiuse), tornano anche gli "sport di contatto" a patto che sia "accertata la compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida". Lo prevede la bozza - in fase di messa a punto - del nuovo Dpcm, con le disposizioni per il contenimento del coronavirus e le riaperture della Fase 3. Restano invece chiuse le discoteche e locali assimilati (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I NUMERI DELL'ITALIA: GRAFICHE - LO SPECIALE).