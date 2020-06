Coronavirus, tutte le notizie dall'Italia e dal mondo. LIVE

Il premier Giuseppe Conte sarà sentito oggi come persona informata sui fatti in merito all'inchiesta dei pm di Bergamo sulla mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro. I magistrati vogliono capire se spettava istituirla spettava al Governo o alla Regione o a entrambi, se ci siano o meno responsabilità penali e se il non aver isolato i due Comuni sia stata una delle cause che ha portato all'alto numero di morti in Val Seriana e nelle sue Rsa. Lunedì riapriranno le attività ludiche per i bambini e i centri estivi anche per la fascia da zero a tre anni, oltre alle sale scommesse. Niente da fare, invece, per il calcetto e gli sport da contatto, la cui ripresa slitta invece al 25 giugno.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI:

Approvato dal Cdm il Family Act con i provvedimenti a sostegno delle famiglie

Conte mette a punto i dettagli del piano per gli Stati Generali, al via domani e dice: "Non fonderò un mio partito"

In America Latina i casi hanno superato ormai il milione e mezzo. Il Paese più colpito è il Brasile che ha superato gli 800.000 casi e i 40.000 morti

