Riapertura asili nido, un futuro incerto: cosa sappiamo finora

Il premier Conte ha annunciato che "riprendono i centri estivi anche per i bambini da zero a tre anni": le strutture potranno aprire dalla prossima settimana. Non c’è però alcun obbligo visto che, come ha spiegato Elena Bonetti, ministra della Famiglia, "avrebbe creato seri problemi di organizzazione”. Non tutti i comuni sono pronti e non tutti i nidi hanno il personale sufficiente. E anche sulle riapertura di settembre ci sono tante incognite