Il premier mette a tacere le voci sulla costruzione di un suo partito personale. Oggi sarà ascoltato dalla Pm di Bergamo in merito alla mancata creazione della zona rossa in città. Sul colloquio dice: "Non lo temo affatto, ho agito in scienza e coscienza"

Il Piano per la ripartenza

Il Piano, intanto, alla vigilia degli Stati generali dell’economia, è ancora in via di definizione: “Prima deve essere presentato alle parti sociali e alle imprese”, spiega il premier. Ma emergono già dei temi che si possono anticipare. “Abbiamo il dovere e la responsabilità di recuperare una visione strategica che vada oltre le misure immediate per superare la grave emergenza sanitaria ed economica, misure in parte già prese e in parte da implementare”, spiega il presidente del Consiglio in un'intervista al Sole 24 Ore. Questa crisi, che rappresenta "una grande sofferenza per l'Italia”, va tramutata “in opportunità per rilanciare l'economia con un rigore di più ampio respiro in modo da utilizzare al meglio i finanziamenti in arrivo dall'Europa".

Dall'industria 4.0 plus agli appalti

Il Piano che il premier annuncia essere molto "concreto", prevede "oltre alla conferma di Industria 4.0, una Industria 4.0 plus dedicata proprio alla digitalizzazione". Andrà in ogni caso oltre l'utilizzo del Recovery fund, del Sure e eventualmente del Mes, perché conterrà molte riforme e molte misure che non saranno finanziate con i fondi Ue. Oltre 100 miliardi - spiega Conte - da scongelare con una sorta di estensione del modello Genova: "Non si tratta di cambiare il codice degli appalti. Si tratta di introdurre norme temporanee per superare i vincoli burocratici in modo da far partire subito i cantieri". Si va dalla Roma-Pescara alla Roma-Ancona, dall'Alta velocità Roma-Venezia all'emergenza Sicilia fino alla Ionica.