Inchiesta su mancata zona rossa a Bergamo, oggi i pm sentono Conte

Il presidente del Consiglio verrà sentito come persona informata sui fatti in merito all'inchiesta dei pm di Bergamo sulla mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro. I magistrati vogliono capire se spettava istituirla al Governo o alla Regione. Verranno sentiti anche i ministri della Salute Roberto Speranza e dell'Interno Luciana Lamorgese

C’è attesa per l'audizione prevista per oggi del premier Giuseppe Conte . Sarà sentito come persona informata sui fatti in merito all'inchiesta dei pm di Bergamo sulla mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro. I magistrati vogliono capire se spettava istituirla al Governo o alla Regione, o a entrambi, se ci siano o meno responsabilità penali e se il non aver isolato i due Comuni sia stata una delle cause che ha portato all'alto numero di morti in Val Seriana e nelle sue Rsa ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

L'attività dei pm di Bergamo

I pm di Bergamo sono a Roma dal 10 giugno per raccogliere le deposizioni degli esponenti di governo e dei tecnici che hanno lavorato durante l'emergenza Coronavirus e in particolare per avere la loro versione sulla mancata zona rossa. Il 10 giugno, inoltre, il pool di magistrati guidati dal Procuratore facente funzione Maria Cristina Rota, ha ascoltato il presidente dell'istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro. Poi il lavoro è proseguito anche nella raccolta del materiale, come carteggi, verbali interni del comitato tecnico scientifico della Protezione Civile, delibere e Dcpm, per ricostruire passo a passo cosa è accaduto esattamente dal 3 al 7 marzo, quando poi l'esecutivo ha deciso di trasformare l'intera Lombardia e altre 14 Province in zona rossa.

Oggi sentiti anche Speranza e Lamrogese

Oggi vengono sentiti anche i ministri della Salute Roberto Speranza e dell'Interno Luciana Lamorgese. Per il numero uno del Viminale, l'audizione dovrebbe riguardare tra l'altro l'interlocuzione con il prefetto di Bergamo quando in quei giorni si decise il rinforzo del personale chiamato a presidiare l'area che poi non venne più chiusa. E poi, a chiudere il giro delle testimonianze, ci sarà quella del presidente del Consiglio che riferirà “doverosamente - sono le parole pronunciate da Conte mercoledì - i fatti di mia conoscenza". Ribadirà, come ha sempre affermato, che Regione Lombardia, con cui da mesi c’è un rimpallo di responsabilità, aveva gli strumenti tecnici per agire in autonomia come hanno fatto altre Regioni.