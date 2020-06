Se oggi ci fossero le elezioni politiche più di un quarto degli italiani, il 26,2%, voterebbe Lega, il 21,6% Pd, il 15,5% Movimento 5 stelle e il 15% Fratelli d’Italia. È quanto rivela il sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky Tg24 che ha raccolto le intenzioni di voto nel periodo immediatamente successivo alla fase più acuta dell’emergenza coronavirus in Italia. E che rivela anche il gradimento di un’eventuale “Lista Conte”. Mario Draghi è il leader in cui gli italiani ripongono maggior fiducia