Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Torino grande protagonista della cultura con il Salone Internazionale del Libro , che fino al 19 maggio accoglie lettori, autori, editori e curiosi da tutta Italia interessati alla scrittura, all’editoria e al pensiero critico. Ospitato come sempre negli spazi del Lingotto Fiere, il Salone propone un programma di incontri, anteprime, laboratori, reading e dialoghi con le voci più autorevoli e innovative del panorama editoriale.

In questi giorni è stato riaperto il caso di Garlasco , legato alla morte, 18 anni fa, di Chiara Poggi. Tra nuove perquisizioni e ricerche sul campo, è stato dragato un canale di Tromello, nei pressi della casa dove un tempo viveva la nonna delle cugine di Chiara, le gemelle Stefania e Paola Cappa, alla ricerca dell’arma del delitto. Gli inquirenti hanno trovato diversi oggetti , tutti da analizzare.

Una racchetta in dono per Papa Leone XIV. È così che si è presentato in Vaticano un noto atleta italiano che negli scorsi giorni ha fatto visita al neo eletto Pontefice. Proprio in questi giorni sono emerse nuove informazioni su Robert Francis Prevost ( CHI È IL NUOVO PAPA - IL DISCORSO ), che pare vanti anche l’Europa tra le sue origini, in un mix interessante di culture e storie che attraversa l'Italia e la Francia.

Cittadinanza, Jobs act, indennità di licenziamento nelle piccole imprese, contratti di lavoro a termine e responsabilità solidale del committente negli appalti. Questi i cinque temi sui quali sono chiamati ad esprimersi gli italiani il prossimo 8 e 9 giugno. Proprio in vista dei referendum abrogativi , il deputato Magi (Più Europa) si è presentato alla Camera vestito in una maniera piuttosto inconsueta, che gli è valsa l’espulsione dall’Aula.

Il “guru delle diete”, Adriano Panzironi, ideatore e promotore del regime alimentare denominato Life 120 è stato condannato con l’accusa di esercizio abusivo della professione medica. Intanto la Corte di Cassazione, in conformità alla decisione della Corte di Appello di Roma, ha assolto in via definitiva il figlio di un celebre cantante italiano dalle accuse di lesioni e di omissione di soccorso per un incidente avvenuto a Roma il 16 settembre 2016, perché il fatto non sussiste.

Lo sport. Grande festa per il Bologna che ha vinto la Coppa Italia contro il Milan. Nell’atto conclusivo, giocato allo stadio Olimpico di Roma, i rossoblù hanno superato il Milan per 1-0 grazie alla rete segnata da Ndoye al 53esimo. Il Bologna ha conquistato così la sua terza Coppa Italia, assicurandosi anche la qualificazione alla prossima Europa League.

Notizie dall'estero. Mentre Ucraina e Russia ( LO SPECIALE ) si sono incontrate per cercare un accordo sulla tregua, l’ex presidente di un Paese sudamericano José "Pepe" Mujica è scomparso all’età di 89 anni a causa di un cancro all'esofago diagnosticato lo scorso aprile.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24