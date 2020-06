Coronavirus, cosa sono gli Stati generali voluti dal premier Conte

Una serie di incontri aperti ad attori istituzionali, comprese le parti sociali, interlocutori europei ed internazionali, personalità di spicco e intellettuali, per progettare il rilancio economico dell’Italia dopo l’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE – LO SPECIALE). Sono questi in sostanza gli Stati generali voluti dal premier Giuseppe Conte e annunciati dallo stesso presidente del Consiglio durante la conferenza stampa del 3 giugno. Gli Stati generali si terranno a Roma da sabato 13 giugno a domenica 21 giugno nella cornice di Villa Pamphilj, nel casinò di Bel respiro. Il tutto si dovrebbe svolgere a porte chiuse, senza giornalisti né dirette tv, e nel rispetto del distanziamento sociale, con non più di 30 persone per volta ospitate nella sala.