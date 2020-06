“Abbiamo condiviso le linee strategiche di intervento per la modernizzazione del Paese. La settimana prossima ci confronteremo con le forze politiche, sociali e culturali del Paese su progetti concreti. Confido anche in un confronto con l’opposizione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante una conferenza stampa convocata alla fine del primo giorno degli Stati generali per il rilancio del Paese dopo l'emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE). Conte ha definito quella appena chiusa una “giornata molto utile, che promette molto bene”. “Non sprecheremo neanche un euro se non per il rilancio del Paese - ha aggiunto -. Non ci accontenteremo di ripristinare la normalità: l’Italia era indietro da vari lustri nella crescita economica, non vogliamo ripristinare lo stato precedente ma migliorare”.