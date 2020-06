Villa Pamphili ospita l’appuntamento dal titolo “Progettiamo il rilancio”. Nella prima giornata, dopo l’introduzione del premier Conte, previsti gli interventi (molti a distanza via web) di Von der Leyen, Sassoli, Gentiloni, Lagarde e Visco. La sfida per Conte è sui fondi Ue. Non parteciperà l'opposizione, che definisce il vertice “una passerella”

Dieci giorni di interventi e ospiti illustri, con l’obiettivo di tracciare la strada per “azioni concrete” per il post coronavirus (AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). Gli Stati generali dell’economia partono oggi a Roma, nella cornice di Villa Pamphili, a partire dalle ore 10. Il titolo scelto per l’appuntamento è "Progettiamo il rilancio”. Si parte dall’Europa nella giornata di sabato 13 giugno. Previsti gli interventi (molti a distanza via web) di Von der Leyen, Sassoli, Gentiloni, Lagarde e Visco. La sfida per Conte è sui fondi Ue. Non parteciperà l'opposizione, che definisce il vertice “una passerella". Rientra invece la polemica con gli enti locali, invitati per lunedì.

Conte apre Stati generali Il titolo scelto per l'evento è "Progettiamo il rilancio". Nel corso della prima giornata, dopo l'indirizzo di apertura del Presidente Conte, interverranno: il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il Commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, la Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. Nel primo pomeriggio gli incontri proseguiranno con gli interventi del Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, del Segretario Generale dell'OCSE Ángel Gurría e della Direttrice Operativa del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva. Al termine, il Presidente Conte e gli altri ospiti presenti parteciperanno al Panel "Policy in the Post-Covid world: challenges and opportunities", che vedrà il contributo di rappresentanti del mondo accademico internazionale.

Vertici Ue in video, lavori a porte chiuse Molti degli interventi agli Stati Generali saranno in videoconferenza: l'appuntamento si adegua ai tempi del Covid e vedrà, nella prima giornata, la partecipazione dei vertici Ue e delle più importanti istituzioni economiche internazionali via web. Insieme ai ministri, che siederanno con il presidente del Consiglio nella sala degli stucchi, ci sarà anche il governatore di Bankitalia Ignazio Visco. L'appuntamento è off limit per i giornalisti: telecamere e taccuini potrebbero avere il via libera all'accesso solo in occasione della conferenza stampa finale o di alcuni punti stampa al termine delle giornate di lavoro. Gli ospiti comunque saranno tenuti a rispettare le norme anti Covid. Domenica sarà una giornata di pausa, gli incontri riprenderanno lunedì: dopo una relazione di Vittorio Colao sul rapporto elaborato dalla sua task force, avranno inizio i colloqui con le parti sociali.