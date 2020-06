Recovery Fund, Lagarde: “È decisivo, importante adottarlo velocemente”

La presidente della Bce al Parlamento Ue: “È la più grande emissione sovranazionale in euro mai fatta. Qualsiasi ritardo rischia di generare effetti negativi e far salire i costi di questa crisi”. Sulle misure della Banca centrale europea: “Fondamentali per eliminare il rischio di coda della pandemia. Si può deviare dalla capital key”. La Banca mondiale: nel 2020 contrazione della produzione economica globale del 5,2%

"Il grave shock economico potrebbe innescare diffusi default nell'economia reale, specialmente fra le famiglie e imprese che erano gia' troppo indebitate", ha ammonito poi Lagarde. Elencando i principali rischi, si è anche soffermata sul fatto che "i timori per i livelli di debito pubblico potrebbero riemergere, come risultato delle misure di sostegno all'economia prese dai governi". Fra i rischi anche un'alta volatilita' dei prezzi degli asset finanziari e "le sfide significative poste alle istituzioni finanziarie".

" La proposta della Commissione europea per una revisione del Budget pluriennale e il Next Generation Eu sono decisivi". A dirlo è la presidente della Bce Christine Lagarde che, parlando durante un'audizione virtuale alla Commissione Affari economici del Parlamento europeo, ha spiegato: “Sarà importante adottare velocemente questo pacchetto" perché "qualsiasi ritardo rischia di generare effetti negativi e far salire i costi, e quindi le necessità di finanziamento, di questa crisi". Poi ha aggiunto: “Le misure di politica monetaria adottate dalla Bce a marzo sono state fondamentali per eliminare il rischio di coda della pandemia di Covid-19” ( CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE ).

“Pepp è il programma più adeguato”

La presidente della Bce ha poi ribadito che il Pepp, il programma di acquisto titoli della Bce per l'emergenza pandemica, è "lo strumento più adeguato nel nostro arsenale per rafforzare l'impulso di politica monetaria". "La Bce può deviare dalla capital key, ha deviato dalla capital key e devierà", ha assicurato Lagarde riferendosi alla facoltà del Pepp di acquistare debito dei Paesi in misura diversa rispetto alla quota di ciascun Paese nel capitale della Bce e rispondendo a una domanda sugli acquisti di debito italiano, superiori al 30% del totale nonostante una quota del 17% dell'Italia. "La capital key - ha spiegato - fornisce un'indicazione generale per gli acquisti, ma non deve essere applicata ogni volta, possono esserci deviazioni".

"La spesa europea punti a sostenere i più colpiti dalla crisi"

Infine, in merito alla proposta di riforma del Bilancio pluriennale europeo e al Next Generation Eu della Commissione europea ha spiegato: "Perché il mercato unico funzioni come motore per la convergenza, le aziende europee devono competere su condizioni simili. A beneficio di tutti, la spesa europea dovrebbe puntare a ristabilire parità di condizioni e sostenere i più colpiti dalla crisi".