Recovery Fund, von der Leyen illustra il piano europeo da 750 miliardi

La ripresa dell’economia europea in crisi per l’emergenza Coronavirus. La dotazione, secondo le anticipazioni, sarà di 750 miliardi di euro, di cui 500 a fondo perduto per i Paesi più colpiti. All'Italia dovrebbero andare 81 miliardi di aiuti a fondo perduto e 91 miliardi di prestiti

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen presenterà oggi il Recovery Fund (CHI LO FINANZIA), il Fondo per la ripresa dell’economia europea in ginocchio per la crisi provocata dall’emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). Von der Leyen parlerà a partire dalle 13.30 circa, davanti al Parlamento europeo riunito in seduta plenaria a Bruxelles.