M5S di Conte, verso l'abolizione del vincolo dei due mandati elettivi

La regola del limite del doppio mandato, uno dei pilastri del Movimento 5 Stelle, sta per cadere. Nella riunione fiume del Consiglio nazionale del partito Giuseppe Conte, i vice presidenti e tutto il quartier generale pentastellato hanno messo a punto una strategia unitaria per superare la regola che da sempre accompagna il movimento. Una novità che porterebbe al via libera alla candidatura per la presidenza di una Regione o a sindaco per i parlamentari con già due mandati, quindi eventualmente anche a Roberto Fico per la Campania.

Le nuove regole allo studio

Secondo fonti interne al partito, le possibilità che verranno rimesse al Comitato di Garanzia e poi alla base sarebbero tre. La prima impone un periodo di stop prima di un’eventuale ricandidatura, a qualsiasi livello istituzionale; la seconda prescrive il passaggio da un livello istituzionale ad un altro; mentre la terza riguarda la possibilità di deroga affidata al presidente dei Cinquestelle, su cui non filtrano però altri dettagli.