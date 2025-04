M5s, tiktoker De Crescenzo: voglio candidarmi, non posso dire con chi

A chi le ha chiesto cosa pensa di un suo futuro in politica, l’influencer ha risposto: “Spero di incontrare Conte. Devo studiare. Non conosco né Conte, né Renzi o De Luca. Li conosco solo di nome, ma non ne capisco molto di politica"

Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana che ha fatto 'impazzire' Roccaraso a gennaio, ha partecipato alla manifestazione del Movimento 5 stelle contro il riarmo a Roma. E a chi le ha chiesto cosa pensa di un suo futuro in politica, l’influencer ha risposto: “Spero di incontrare Conte. Devo studiare. Non conosco né Conte, né Renzi, De Luca. Li conosco solo di nome, ma non ne capisco molto di politica. Ti vuoi candidare? Sì. Ma con il Movimento 5 stelle? Non lo posso dire, non lo posso dire”.