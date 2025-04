Roma, oggi M5s in piazza contro riarmo Ue, c'è la delegazione Pd

Appuntamento in Piazza Vittorio Emanuele II alle ore 13. Palco in Via dei Fori Imperiali. Ci sarà anche una delegazione dem (senza la segretaria) per manifestare contro il piano europeo di riarmo. Conte: “Primo grande mattone per progetto di governo”. Schlein: “Le nostre posizioni non sono le stesse su tutto, ma condividiamo una forte critica alla proposta della Commissione” ascolta articolo

Il M5s porta in piazza il popolo anti-riarmo. Dalle ore 13 da Piazza Vittorio partirà il corteo con alla testa i giovani del Movimento e si dirigerà verso i Fori Imperiali dove è stato allestito il palco. In arrivo - fanno sapere da Campo Marzio - oltre 100 pullman da tutta Italia, in 500 arriveranno in treno dal nord, altri in aereo dalla Sardegna e schiereranno le bandiere del movimento ma anche quella della pace. In corteo con il M5s ci sarà anche una delegazione del Pd. L'annuncio è arrivato alla vigilia dalla leader Dem: ci sono convergenze e differenze nella visione tra i due partiti, ha detto Elly Schlein, ma "con il M5s governiamo in molte regioni e città, e quando un nostro alleato va in piazza al netto delle nostre differenze noi diamo attenzione ed ascolto, perché siamo testardamente unitari". Non ci sarà lei in prima persona ma in rappresentanza dei Dem il capogruppo in Senato Francesco Boccia e il responsabile organizzazione Igor Taruffi e altri esponenti.

Conte: primo grande mattone per progetto di governo “Mettiamo il primo grande mattone per un progetto di governo”, ha detto il leader M5s Giuseppe Conte alla vigilia parlando della piazza organizzata contro "800 miliardi in riarmo". Il piano Ue, ha osservato, "non prevede la difesa europea" ma porterà ancora "tagli a scuola, sanità e lavoro”. Oggi sul palco oltre a lui una trentina di interventi. Ci saranno i tre capigruppo M5s di Camera e Senato e al Parlamento Europeo e i vicepresidenti del partito e anche l'ex presidente della Camera Roberto Fico e la governatrice della Sardegna Alessandra Todde. Previsti gli interventi di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni e Maurizio Acerbo e dell'eurodeputato belga del Partito del Lavoro Marc Botenga. Oltre ai politici si alterneranno sul palco anche esponenti di altri mondi, ci sarà l'economista statunitense Jeffrey Sachs ma anche Marco Travaglio, il professor Alessandro Barbero, Tomaso Montanari e il divulgatore Mario Tozzi, Massimo Wertmüller, Barbara Spinelli e Saskia Terzani, figlia di Tiziano. Vedi anche Perché i Paesi europei vogliono riarmarsi