Perché i Paesi europei vogliono riarmarsi

Con l'invasione russa dell'Ucraina, il riarmo è diventata una priorità per quasi tutti i Governi europei. Ma per fare cosa? È una domanda più che legittima, che crea forti divisioni. La realtà è che oggi l'Europa non è autosufficiente per la propria difesa. In Italia, Germania e Regno Unito sono dispiegate decine di migliaia di soldati americani, che dispongono anche di armi nucleari. Di fronte a un attacco come quello che ha colpito da terra l'Ucraina, o dal cielo con i missili balistici iraniani Israele, il nostro stesso ministro della Difesa Guido Crosetto ha ammesso che l'Italia non sarebbe stata in grado di difendersi da sola. Pensate, per fare un esempio, che l’Italia alla fine della Guerra Fredda disponeva di migliaia di mezzi corazzati, mentre quelli oggi funzionanti e aggiornati sono forse un centinaio. E per la difesa dei cieli oggi disponiamo di sole 3 o 4 sistemi anti-aerei Samp-T, validi per difendere al più Roma e Milano. E nei rapporti tra Stati, queste cose contano: quando non si ha la capacità di difendersi si perde prima di tutto la credibilità per sedersi al tavolo delle trattative e far valere i propri diritti.