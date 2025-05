Agenzia delle entrate in tilt, arriva la proroga per i versamenti

Introduzione

Venerdì 16 maggio, il sito dell'Agenzia delle entrate è andato il tilt: il grande flusso di contribuenti per la verifica, la modifica e l'invio della dichiarazione precompilata e il contemporaneo accesso dei professionisti per adempiere alle scadenze fiscali ha portato a disservizi nell'area riservata. Per questo motivo, commercialisti, consulenti del lavoro e associazioni di consumatori hanno chiesto la proroga di tali scadenze e una moratoria sulle sanzioni. Ecco, per ora, cosa ha deciso l'Agenzia delle entrate.