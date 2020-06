Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime news di oggi. DIRETTA

Ricciardi: "Seconda ondata? Piuttosto piccole ondine"

"I primi a ricevere il vaccino saranno i lavoratori della sanità e poi le persone a rischio per eta' o perche' colpite da certe patologie e le forze dell'ordine". Lo ha detto Walter Ricciardi, già dirigente dell'Oms e oggi consulente del ministero alla Salute in una intervista a Repubblica sull'accordo siglato da Italia, Francia, Germania e Olanda con la società AstraZeneca per l'acquisto di 400 milioni di dosi di vaccino anti-coronavirus. Dosi che arriveranno a fine anno, dopo la conclusione del trial di sperimentazione. A proposito della possibilità di una seconda ondata di contagi, il professore ha detto: "Bisogna evitarla e non credo arrivi. Magari avremo tante piccole ondine. Basta guardare ai focolai di questi giorni, come quello di Roma, per capire cosa intendo. Se la gente continuerà a comportarsi bene, se i sistemi sanitari controlleranno e faranno tamponi, eviteremo che le ondine diventino ondate".