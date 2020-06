Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime news in diretta

Resta stabile il dato dei contagi di coronavirus in Italia: ulteriori 338 in un giorno, il 72% dei quali in Lombardia. Altri 44 i decessi, in diminuzione. ( TUTTI I DATI ). Da oggi attiva in tutto il Paese l'app Immuni. Riaprono intanto oggi cinema, teatri e sale giochi ( COSA NON RIAPRE DAL 15 GIUGNO ). E riapre anche la scuola, con la prima riunione plenaria delle commissioni per l'esame di maturità. E da oggi cadono anche in Europa la maggior parte delle restrizioni sugli spostamenti e gli inviti a non viaggiare. Revocano le restrizioni anche Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Repubblica Ceca. E l'Italia torna a sperare nel turismo.