2/11 ©Getty

Frontiere di nuovo aperte per la Germania, che revoca le restrizioni da oggi per tutti i Paesi membri dell'Ue, Regno Unito, e gli altri quattro Stati dell’area Schengen (Svizzera, Norvegia, Liechtenstein, Islanda). Non sono previsti controlli o obbligo di quarantena. Unica eccezione chi proviene dalla Spagna, per cui ci saranno controlli fino al 21 giugno

Lo speciale coronavirus