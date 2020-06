Immuni, da oggi l'app è attiva in tutta Italia

Dopo una settimana di test in Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia, da oggi, lunedì 15 giugno, l’app Immuni è attiva in tutta Italia. Come confermato dai dati ufficiale, dal primo giugno l’applicazione di contact tracing è stata scaricata da 2,2 milioni di italiani. Per incentivarne il download, la scorsa settimana il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricordato che il software non invade in alcun modo la privacy degli utenti. L’app, infatti, non è basata sulla geolocalizzazione e si limita a usare il Bluetooth per rilevare la distanza tra due smartphone entro un metro e tracciare i contatti degli utenti tramite lo scambio di un codice anonimo e casuale. Inoltre, l’utilizzo di Immuni non è obbligatorio: chiunque può scegliere autonomamente se scaricarla o no.