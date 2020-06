L'App Immuni ora si può scaricare anche su smartphone Huawei

L’app Immuni, scaricata da oltre due milioni di italiani e disponibile per Android e iOS dal primo giugno, è ora compatibile anche con gli smartphone di Honor e Huawei (particolarmente gettonati dagli utenti italiani). A causa di un problema tecnico , il software non funzionava correttamente su questi dispositivi e gli sviluppatori di Bending Spoons sono stati costretti a disabilitarne temporaneamente il download per dare modo agli ingegneri di Google di correre ai ripari. I lavori, iniziati lo scorso venerdì, sono ora giunti al termine e l’applicazione è tornata disponibile su tutti gli smartphone del colosso di Shenzhen compatibili con i servizi dell’azienda di Mountain View.

Il download di Immuni resta impossibile sugli smartphone Huawei più recenti, non compatibili con i servizi di Google a causa del divieto deciso dall’amministrazione Trump. Si tratta di pochi modelli messi in commercio a partire dallo scorso autunno (Huawei Mate 30, P40, Serie Y, il pieghevole Mate Xs e Honor 9X Pro). Gli sviluppatori di Bending Spoons si stanno comunque adoperando per rendere anche questi smartphone compatibili con l’applicazione il prima possibile.

I requisiti per scaricare l’app Immuni

Per poter scaricare e utilizzare l’app Immuni è necessario essere in possesso di uno smartphone in grado di soddisfare alcuni requisiti minimi. Per quanto riguarda i dispositivi Apple, gli sviluppatori di Bending Spoons spiegano che è possibile effettuare il download del software sugli iPhone aggiornati almeno ad iOS 13.5. I modelli che soddisfano questo requisito sono: iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xr, Xs, Xs Max, SE (di seconda generazione), 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, SE (di prima generazione). Su Android, invece, è possibile scaricare Immuni sui dispositivi dotati di Bluetooth Low Energy, aggiornati almeno ad Android Marshmallow e alla versione 20.18.13 di Google Play Services.