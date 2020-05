Coronavirus, Apple-Google: pronto tracciamento dei contagi. SCHEDA

L’Interfaccia di applicazione (Api) sviluppata dai due colossi tech statunitensi è stata richiesta da 22 Paesi, tra cui l’Italia, che la utilizzerà per lanciare l’app Immuni. Privacy e volontarietà sono tra le condizioni imposte dalle due società. Ancora da chiarire invece il ruolo del sistema sanitario pubblico nel prendere in carico chi è entrato in contatto con un positivo

Dopo meno di un mese e mezzo di lavoro, è pronto il sistema sviluppato da Apple e Google che farà da base per le tecnologie nazionali di tracciamento dell’epidemia di coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE). Lo hanno fatto sapere le due società tech statunitensi, che lavorano insieme dal 10 aprile per mettere a punto quella che in gergo si chiama Api, cioè interfaccia di applicazione. Tra i 22 Paesi che ne hanno fatto richiesta c’è anche l’Italia, che la utilizzerà per lanciare l’app Immuni, il software scelto dal governo per monitorare la diffusione del contagio nella “fase 2” dell’emergenza. “La tecnologia è da oggi nelle mani delle autorità sanitarie di tutto il mondo - hanno fatto sapere Apple e Google - decideranno loro come usarla”.

Il rispetto della privacy: volontarietà e anonimato approfondimento Coronavirus Italia, 227.364 positivi. 32.330 i morti. FOTO Il sistema rilasciato dai due colossi informatici consentirà alle app nazionali di funzionare in modo efficace sia su telefoni Android che su iPhone. I punti cardine della tecnologia, spiegano gli sviluppatori, sono l’uso del Bluetooth con basso impatto sulla batteria dello smartphone, la volontarietà, l’anonimato e il rispetto della privacy. Gli utenti dovranno scegliere esplicitamente di attivare le “notifiche di esposizione al contagio”, che potranno essere disattivate in qualunque momento. Il sistema non raccoglierà né userà la posizione del dispositivo e l’identità dell’utente non sarà nota a nessun altro, né a Apple e Google. Saranno sempre i singoli a decidere se vogliono condividere un’eventuale diagnosi positiva con l’app e quindi con le autorità sanitarie. Sistema disattivato alla fine della pandemia Le due società californiane hanno chiarito inoltre che il modello fornito è finalizzato unicamente alla costruzione di app di contact tracing create con il permesso di un’autorità sanitaria pubblica, e che il sistema di tracciamento sarà disabilitato appena finirà la pandemia. Tra le altre condizioni per l’utilizzo del sistema di tracciamento, oltre alle regole in tema di privacy di cui sopra, c’è anche il fatto che l’Api di Google e Apple sarà utilizzabile solo per un'app per Paese. Infine, le due società hanno precisato che il sistema non è monetizzato.